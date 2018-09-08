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08.09.2018, 18:17

В ЕС осудили объявление о проведении выборов в ОРДЛО

В ЕС осудили объявление о проведении выборов в ОРДЛО - Фото
Майя Косьянчич (фото - radiosvoboda.org)

Это противоречит духу и букве минских соглашений

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Европейский союз осудил намерения о проведении выборов, заявленное террористическими группировками "ДНР" и "ЛНР". Об этом сообщает Радио свобода.

"ЕС полностью поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ", - говорится в заявлении, обнародованном пресс-секретарем Европейской внешнеполитической службы Майей Косьянчич.

Содружество европейских государств подчеркивает, что реализация минских соглашений всеми сторонами является ключевым для достижения прочного мирного урегулирования конфликта на востоке Украины.

В этом контексте объявления о так называемых "выборах" 11 ноября 2018 года, анонсированных на оккупированных территориях, противоречит духу и букве минских соглашений, которые содержат конкретные положения по организации местных выборов в этом регионе, заявила представительница дипломатического корпуса ЕС.

Косьянчич подчеркнула, что необходимо избегать любых шагов, которые могут препятствовать реализации минских соглашений, и выразила надежду, что Россия в этом смысле вполне использует свое влияние на сепаратистов.

7 сентября сообщалось, что псевдовыборы на временно оккупированной части Донецкой области назначены на 11 ноября.

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Теги: Майя Косьянчич, выборы в ОРДЛО
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