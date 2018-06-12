В Европарламенте не упоминали о продлении санкций против РФ - СМИ

Дональд Туск (фото - пресс-служба Евросовета)

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Речь идет о пересмотре повестки дня встречи представителей Европейского совета, которой сейчас занимаются в координационных структурах ЕС

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При работе над черновиком повестки дня Европарламента представители Евросовета и Еврокомиссии не упомянули о будущем продлении санкций ЕС против России. Об этом у себя в Twitter сообщил брюссельский инсайдер агентства Радио Свобода Рикард Йозвяк.

"Интересно, что сегодня ни Совет, ни представитель Комиссии не упомянули о продлении экономических санкций против России, когда на пленарном заседании Европейского парламента пересматривали повестку июньского дня Европейского совета", - пишет он.

interesting that neither the council nor the commission representative mentioned the economic sanctions renewal on #Russia when they previewed the upcoming June #EUCO in the EP plenary today. #Ukraine #Crimea — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 12 червня 2018 р.

Предполагается, что Совет ЕС в конце июня рассмотрит продление санкции против РФ на очередные полгода. Вместе с тем, новое правительство Италии, которое сформировали прокремлевские политики, может сорвать гармонию санкционного режима.