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04.09.2018, 20:32

В ГПУ уверяют, что не будут слушать разговоры Седлецкой

В ГПУ уверяют, что не будут слушать разговоры Седлецкой - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

В Генпрокуратуре заявляют, что "вмешательства в профессиональную деятельность и личную жизнь" руководителя "Схем" не будет

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В Генпрокуратуре заявили, что суд не давал им разрешения на доступ к содержанию разговоров, контенту SMS и MMS с телефона руководителя программы журналистских расследований "Схемы" Натальи Седлецкой. Речь идет только о датах, времени и месте возможного разглашения данных следствия. Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

По его словам, суд разрешил провести исследование материалов оператора телекоммуникаций за период в 17 месяцев.

"Это обусловлено необходимостью установления даты, времени и места (геолокации) вероятной огласки данных с ограниченным доступом руководителем НАБУ в рамках уголовного производства по ч.2 ст.163, ч.1 ст.182, ч.1 ст. 328, ч 2.ст.387 УК Украины", - написал Лысенко.

Он уточнил, что этот период начинается с момента прекращения негласных мероприятий относительно гражданской жены прокурора Константина Кулика Ирины Нимец и заканчивается датой регистрации уголовного производства, в рамках которого расследуются эти обстоятельства.

Седлецкая, по словам представителя ГПУ, выступает в качестве "возможного свидетеля".

"Документы с информацией оператора телекоммуникаций, к которым предоставлен доступ судом, не будут включать содержание разговоров, контент SMS и MMS", - написал Лысенко.

"Речь также не идет о прослушивании указанного лица и других абонентов. При этом не будет осуществляться никакого вмешательства в профессиональную деятельность и личную жизнь", - добавил он.

Ранее Украинская правда со ссылкой на источник сообщила, что ГПУ готовит подозрение директору НАБУ Артему Сытнику по нескольким эпизодам. По информации УП, речь идет о записях, на которых человек с голосом, похожим на Сытника, говоря о деле Кулика, зачитывает часть телефонного разговора женщины с подругой, они обсуждают "нестандартный источник получения доходов". Запись, по данным УП, впервые появился на сайте Обозреватель. Утверждается, что якобы это офрекордс запись разговора Сытника с отдельными журналистами.

27 августа Печерский районный суд дал Генеральной прокуратуре разрешение на доступ к информации с телефона руководителя программы журналистских расследований "Схемы" Натальи Седлецкой.

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Теги: суд, телефон, артем сытник, прослушивание, Наталья Седлецкая
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