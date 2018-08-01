В Херсоне пикетировали МВД и прокуратуру: фото, видео

Фото: facebook.com/tarasbyzak

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Неравнодушные люди поговорили с местными правоохранителями о том, как продвигается расследование нападений на журналистов и активистов

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Сегодня, 1 августа, местные жители, журналисты, ультрас, ветераны АТО и члены националистических партий пришли под здание ГУНП в Херсонской области требовать отчета правоохранителей о том, как продвигается расследование недавних нападений на представителей СМИ и активистов.

Как пишет в Facebook Тарас Бузак, люди хотели выслушать объяснения начальника местной полиции, но тот оказался в отпуске. В итоге общение шло с его заместителями и другими руководителями отделов.

"Разговор был о саботаже расследования нападения на (журналиста) Сергея Никитенко, о ситуации с дерзким нападением на Екатерину Гандзюк", - уточнил он.

После этого люди пошли в областную прокуратуру, однако к ним сначала никто не вышел, рассказал Никитенко. После этого под зданием зажгли дымовые шашки, зашли в прокуратуру и прошлись по кабинетам.

"Сотня активистов пришли в облпрокуратуру. Их не пустили. Прокурора отказались звать. После легкого задымления здания прокурор нашелся. Принял людей. Уверяет, что следствие идет", - отметил журналист.

Член совета в "Реанимационном пакете реформ" Виктор Таран отметил, что "местная полиция активно задвигалась: установила вещество, которым облили Катю, состоялся допрос свидетелей, изъяли видеозаписи и проводятся другие следственные действия".

"Есть ряд новых доказательств, которые могут упростить поиск преступников", - добавил он.

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Вчера, 31 июля, в Херсоне неизвестный облил кислотой советницу мэра Екатерину Гандзюк. Пострадавшую с серьезными ожогами до 35% поверхности тела доставили в реанимацию, она в тяжелом состоянии. Генпрокурор Юрий Луценко взял под личный контроль уголовное дело. Как пишет сотрудник Института национальной памяти Павел Подобед, Гандзюк критиковала работу силовиков области, а также "противостояла пророссийским политическим организациям" в области и "говорила о злоупотреблениях городской власти".

Фото: людей, которые упомянуты в тексте