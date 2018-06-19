В Москве задержали актеров за листовки в поддержку Сенцова

Фото: Елизавета Кирпанова/Новая газета

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Актеры раздавали информационные листовки на английском и испанском языках в центре столицы РФ

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В центре Москвы задержали актрису Teaтра.doc Марию Чупринскую, актера Teaтра.doc Григория Гандлевского, художницу Алису Сафину и активистку Наталью Савоськину за раздачу листовок в поддержку незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом сообщает Новая газета.

Они раздавали информационные листовки на английском и испанском языках, в которых рассказывалось о личности Сенцова и причинах его преследования. Их доставили в ОВД Китай-город.

На Наталию Савоськину и других участников акции составили протокол по статье о нарушении порядка проведения акции (ч. 5 ст. 20.2 КоАП). У них отобрали листовки и отпустили из отделения полиции.

Видео: Новая газета

Почти 40 стран просят генсека ООН обсудить с Путиным дело Сенцова.

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14 июня исполнился ровно месяц, как Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинских узников Кремля. В его поддержку украинцы в Австралии и США анонсировали однодневную голодовку 13 июня, хотя ранее сам Сенцов просил не делать этого ради него.