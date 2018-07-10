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10.07.2018, 15:24

МВД будет выявлять призывы к нападениям на ромов

МВД будет выявлять призывы к нападениям на ромов - Фото
Фото: http://mvs.gov.ua

В том числе группа будет выявлять и реагировать на призывы к совершению противоправных действий в отношении ромов

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Сегодня состоялось первое заседание постоянной рабочей группы по интеграции в украинское общество ромского национального меньшинства, на котором был утвержден проект плана работы группы. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В рабочую группу вошли представители МВД, Нацполиции, Государственной миграционной службы, Национальной академии внутренних дел, Офиса Совета Европы в Украине, Министерства социальной политики, Министерства юстиции, Министерства культуры, СБУ, КГГА, ромских общественных организаций.

Заместитель министра внутренних дел Татьяна Ковальчук отметила, что важным является обеспечение фундаментального доступа к правам для лиц ромской национальности.

«Необходимо урегулировать пробелы в законодательстве и разработать соответствующие алгоритмы взаимодействия для того, чтобы все чувствовали себя безопасно и имели равный доступ к социальным и административным услугам. Мы должны перейти от декларативных намерений к практическим действиям», - сказала Ковальчук.

В МВД объяснили, чем будет заниматься рабочая группа. В частности, это профилактическая работа с населением в местах стихийных поселений ромов; обеспечение общественного порядка и безопасности в этих местах; профилактика вовлечения в преступную деятельность детей ромов; выявление и реагирование на призывы к совершению противоправных действий в отношении ромов.

Специалист проекта Совета Европы по вопросам рома Зола Кондур рассказала, что Офис Совета Европы в Украине запускает проект по национальным меньшинствам. Он предусматривает "документирование ромов и обеспечение безопасности в местах компактного и стихийного проживания" ромов.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Украина ведет переговоры с представителями иностранных государств о том, чтобы ввести ограничения на въезд в Евросоюз для представителей неонацистских организаций. 

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Теги: мвд, ромы, рабочая группа, интеграция, меньшинство
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