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31.07.2018, 16:14

В Николаеве у русского языка отобрали статус регионального

В Николаеве у русского языка отобрали статус регионального - Фото
Фото: novosti-n.org

Суд согласился с доводами прокурора, признав противоправным и недействительным решение Николаевского областного совета, отметили в прокуратуре

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Николаевский окружной административный суд признал недействительным решение облсовета о предоставлении русскому языку статуса регионального. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

В пресс-службе уточнили, что суд удовлетворил иск первого заместителя прокурора Николаевской области о признании противоправным и недействительным решение Николаевского областного совета от 7 сентября 2012 года.

"Поскольку областным советом самостоятельно не принимались меры к приведению решения в соответствие с действующим законодательством, первый заместитель прокурора области обратился в суд с иском о признании недействительным решения областного совета о предоставлении русскому языку статуса регионального", - сказали в пресс-службе.

В соответствии со ст. 10 Конституции Украины, государственным языком в Украине является украинский язык.

Суд согласился с доводами прокурора, признав противоправным и недействительным решение Николаевского областного совета.

12 апреля 2018 года депутатам Николаевского областного совета не хватило голосов для отмены решения о придании русскому языку статуса регионального.

Согласно опросам социологической группы Рейтинг, количество сторонников украинского языка как единственного государственного в Украине постоянно растет. В конце 2017 г украинский как единственный государственный поддержали уже 61% опрошенных (в 2014 году таких было 47%).

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Теги: областной совет, Николаев, прокуратура, русский язык
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