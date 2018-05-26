В ОБСЕ осудили введение санкций против РИА Новости Украина

Арлем Дезир (фото - Getty Images)

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Арлем Дезир считает, что власти не должны вводить санкции против иностранных СМИ

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Представитель ОБСЕ по свободе медиа Арлем Дезир осудил действия Совета национальной безопасности и обороны, который на три года ввел санкции против филиала российского пропагандистского ресурса РИА Новости в Украине. Об этом говорится в заявлении на сайте организации.

По его словам, власти Украины не должны водить санкции против иностранных средств массовой информации.

"Иностранные медиа как таковые не должны попадать в санкционные списки", - заявил он.

Дезир отметил, что любые ограничения работы журналистов должны быть "пропорциональны".

Также он указал на необходимость существования гарантий от злоупотребления контролем над средствами массовой информации.

15 мая 2018 года в Киеве СБУ совместно с прокуратурой Крыма провели обыски в офисе и по месту жительства руководства РИА Новости Украина. Там считают, что РФ использовала издание в информационной войне против Украины. Руководитель портала Кирилл Вышинский арестован по подозрению в госизмене.

18 мая Дмитрий Киселев, гендиректор МИА "Россия сегодня" (куда входит РИА Новости-Украина), заявил, что Кремль может обменять Вышинского на украинских политзаключенных Романа Сущенко или Олега Сенцова. В МИД позже заявили, что не исключают такой возможности.