В поддержку Сенцова: в РФ осужденный за протест начал голодать

Станислав Зимовец (фото - скриншот с видео)

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Зимовца приговорили к двум годам и шести месяцам колонии общего режима в июле 2017 года

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В России участник акции протеста "Он вам не Димон" Станислав Зимовец, которого в июле прошлого года приговорили к двум годам и шести месяцам колонии общего режима, начал бессрочную голодовку в знак солидарности с украинским политзаключенным Олегом Сенцовым. Об этом рассказала адвокат международной правозащитной группы Агора Светлана Сидоркина, передает Настоящее время.

По ее словам, он решил поддержать украинского режиссера, который требует освободить всех 64 политзаключенных украинцев в России.

Зимовца приговорили к двум годам и шести месяцам колонии общего режима в июле 2017 года. По версии российского суда, он бросил кусок кирпича в спину подполковника Котенева, совершив тем самым неопасное для жизни и здоровья насилие в отношении представителя власти.

Обвинение просило приговорить его к трем годам колонии, "учитывая повышенную общественную опасность преступления".

Сам Зимовец не признает вину.

14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку: режиссер требует отпустить всех незаконно задержанных украинцев, которые находятся в России и во временно оккупированном Крыму. Он заявил, что готов умереть, если требования не будут выполнены.

25 мая украинский политзаключенный в России, бывший охранник нардепа Дмитрия Яроша, Александр Шумков объявил голодовку в знак солидарности Олегом Сенцовым.