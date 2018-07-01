В Польше говорят, что не подписывали соглашение по беженцам

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МИД Польши сообщает, что страна не подписывала соглашения с Германией об ускоренной высылке беженцев

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В Польше сообщили, что не подписывали соглашения с Германией об ускоренной высылке беженцев. Об этом пишет Deutsche Welle.

"Нет никаких новых соглашений, которые касались бы приема просителей убежища от стран-членов ЕС", - сказал представитель польского МИДа.

Заявлени последовало в ответ на сообщение о том, что Польша, а также Венгрия и Чехия указаны среди 14 стран в документе, в котором подводятся итоги переговоров в Брюсселе по проблеме мигрантов. В документе, в частности, идет речь об ускорении высылки мигрантов, чьи истории подпадают под действие Дублинского соглашения.

В Чехии и Венгрии тоже отрицают участие в процедуре высылки мигрантов. "Ни о чем подобном переговоры не велись", - заявила представительница чешского правительства в интервью информагентству CTK в субботу, 30 июня.

"Это тревожное сообщение - полная глупость, - заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш во время визита во Францию. - Германия не обращалась к нам, и в настоящий момент я не стал бы подписывать такое соглашение".

К Испании и Греции, ранее согласившихся с планом канцлера Германии Ангелы Меркель, присоединились Бельгия, Дания, Эстония, Финляндия, Литва, Латвия, Люксембург, Нидерланды, Португалия и Швеция.