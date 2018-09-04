В Раде предложили выдвинуть Сенцова на Нобелевскую премию мира

Олег Сенцов (фото - Facebook Людмила Денисова)

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Проект соответствующего постановления уже зарегистрирован

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В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления о заявлении в Нобелевский комитет по выдвижению кандидатуры голодающего в российской колонии политзаключенного украинского режиссера Олега Сенцова на соискание Нобелевской премии мира.

Соответствующий проект постановления №9040 авторства народных депутатов от фракции Блок Петра Порошенко, а также их коллеги по парламенту из Народного фронта

внесен в Верховную Раду и направлен на рассмотрение руководства парламента 4 сентября.

Текста проекта постановления и сопроводительных документов на сайте Верховной Рады пока нет.

28 августа сообщалось, что бывший президент Польши Лех Валенса на правах лауреата Нобелевской премии мира выдвигает кандидатуру Сенцова на получение аналогичной награды.

Сенцов начал бессрочную голодовку 14 мая с требованием освободить всех украинских политзаключенных.