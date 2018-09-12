"В России продолжается 1937 год": Порошенко о приговоре Сущенко

Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)

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Президент заверил, что день освобождения украинского журналиста "неуклонно приближается"

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Президент Петр Порошенко возмущен решением Верховного суда России, который приговорил украинского журналиста, политзаключенного Романа Сущенко к 12 годам тюрьмы. Об этом он сообщил у себя в Facebook.

"Изначально это дело было фарсом, и абсурдность "судов" над Романом очевидна для всего цивилизованного мира. В РФ до сих пор продолжается 1937, в то время как у нас идет борьба с агрессией России и борьба за освобождение украинских заложников Кремля", - отметил Порошенко.

По его словам, день освобождения Сущенко "неуклонно приближается". "Мы объединяем мировое сообщество, работаем над продолжением санкционного давления для твоего скорейшего освобождения и освобождения других наших соотечественников", - подчеркнул президент.

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30 сентября 2016 года в Москве ФСБ незаконно задержала собкора ИА Укринформ во Франции Романа Сущенко. Ему предъявили обвинение в "шпионаже" и заявили, что журналист - "сотрудник ГУР". В украинской разведке это опровергли. Российские прокуроры требовали для него 14 лет тюрьмы, и 4 июня 2018 года суд вынес приговор - 12 лет колонии строгого режима. Во время "последнего слова" Сущенко не признал вину.

Еще летом СМИ сообщали, что Сущенко или другого украинского политзаключенного Олега Сенцова могут обменять на задержанного в Киеве кремлевского пропагандиста Кирилла Вышинского, однако до сих пор никаких публичных подвижек в этом направлении сделано не было.

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