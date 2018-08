Волкер: Россия извергает потоки лицемерия о минских соглашениях

Курт Волкер (скриншот из видеозаписи)

Дипломат Госдепартамента США прямо заявил, что Москва использует неконтролируемый участок границы, "чтобы поддерживать конфликт" в Донбассе

По минским договоренностям Москва должна дать возможность ОБСЕ следить за ситуацией на неконтролируемом участке границы с РФ, через который в Донбасс заходят караваны с вооружениями, боеприпасами и всем, что нужно для поддержания оккупации этой части Украины. Об этом спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил у себя в Twitter.

Он акцентировал внимание на том, что Кремль последовательно блокирует расширение миссии ОБСЕ на неподконтрольном Украине участке государственной границы с Россией, а подконтрольная ему гибридная армия в Донбассе мешает наблюдателям тщательно следить за этой зоной, поскольку РФ "отправляет туда войска, оружие и материалы".

"И при этом она (Россия, - ред.) утверждает, что "это внутренний конфликт", и приводит разглагольствует с лицемерными аргументами о минских соглашениях", - пишет Волкер.

"Если бы Россия хотела мира для Украины, то продемонстрировала бы добрую волю, сотрудничая с международным сообществом по части контроля за границей.

По словам Волкера, это допустимо в рамках минских соглашений: в статье 9 договоренностей речь идет о восстановлении контроля Киева над границей на следующий день после местных выборов, а не о международном мониторинге или попытках предотвратить поставки войск и техники (которая должна быть отведена в рамках "Минска") из России на восток Украины.