"Времени нет": Стивен Кинг напомнил о Сенцове на старте ЧМ-2018

Стивен Кинг (фото - twitter.com/StephenKing)

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Знаменитый писатель призвал мировую общественность спасти украинского политзаключенного в российской тюрьме, "пока не поздно"

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Легендарный американский "Король ужасов" Стивен Кинг призвал мировую общественность объединиться и потребовать от Кремля освободить украинского политзаключенного в РФ Олега Сенцова, который по сфабрикованному делу оккупантов Крыма получил 20 лет тюрьмы. Соответствующую запись писатель разместил в микроблоге Twitter.

"Сегодня первый день ЧМ-2018 и 32-й - голодовки Олега Сенцова", - сообщил он своим подписчикам.

Кинг призвал пользователей микроблога подписать петицию американского филиала ПЕН-клуба (международная правозащитная неправительственная организация писателей) с требованием к Москве освободить незаконно удерживаемого в российской тюрьме украинского режиссера.

Today is day 1 of the @FIFAWorldCup and day 32 of Oleg Sentsov's hunger strike. Join me and @penamerican in calling for the release of this Ukrainian filmmaker unjustly imprisoned in Russia. Time is running out, and he may die for his views #FreeSentsov https://t.co/uViLsbo2N5 — Stephen King (@StephenKing) 14 червня 2018 р.

"Время истекает, и он может умереть за свои убеждения", - подчеркнул Кинг, добавив хэштег #FreeSentsov.

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Сенцова задержали в оккупированном Крыму 10 мая 2014 года, обвинив в "подготовке терактов". 25 августа 2015 года суд в РФ приговорил его к 20 годам колонии строгого режима. Москва отказывается передать режиссера Украине, считая того своим гражданином.

18 мая 2018 года глава МИД Климкин начал выступление в Совете Европы с цитаты из заявления Сенцова, в котором тот сообщает о начале с 14 мая бессрочной голодовки. Спустя месяц узник попал в реанимацию. До этого он обратился к лидерам G7. 14 июня Европарламент принял резолюцию с призывом освободить Сенцова и других узников путинского режима.

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