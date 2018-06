"Времени нет": Стивен Кинг напомнил о Сенцове на старте ЧМ-2018

Стивен Кинг (фото - twitter.com/StephenKing)

Легендарный американский "Король ужасов" Стивен Кинг призвал мировую общественность объединиться и потребовать от Кремля освободить украинского политзаключенного в РФ Олега Сенцова, который по сфабрикованному делу оккупантов Крыма получил 20 лет тюрьмы. Соответствующую запись писатель разместил в микроблоге Twitter.

"Сегодня первый день ЧМ-2018 и 32-й - голодовки Олега Сенцова", - сообщил он своим подписчикам.

Кинг призвал пользователей микроблога подписать петицию американского филиала ПЕН-клуба (международная правозащитная неправительственная организация писателей) с требованием к Москве освободить незаконно удерживаемого в российской тюрьме украинского режиссера.

Today is day 1 of the @FIFAWorldCup and day 32 of Oleg Sentsov's hunger strike. Join me and @penamerican in calling for the release of this Ukrainian filmmaker unjustly imprisoned in Russia. Time is running out, and he may die for his views #FreeSentsov https://t.co/uViLsbo2N5