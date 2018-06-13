"Все есть в декларации": АП ответила по делу НАБУ против Филатова

Алексей Филатов (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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Бюро ни разу не обращалось к замглавы АП за какими-либо объяснениями по поводу законности источников его доходов или активов, утверждают на Банковой

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В декларации замглавы Администрации президента Алексея Филатова, поданной им в НАПК в марте 2018 года, "указаны все его доходы и активы, которые должны быть указаны в ней по закону". Так пресс-служба АП прокомментировала LIGA.net информацию о расследовании НАБУ факта возможного незаконного обогащения одного из помощников президента Петра Порошенко.

Как утверждают на Банковой, Национальное антикоррупционное бюро ни разу не обращалось к Филатову за какими-либо объяснениями по поводу законности источников его доходов или оснований приобретения активов. В ответ на соответствующее обращение НАБУ чиновник предоставит "необходимую информацию по этим вопросам", говорится в сообщении.

Также у Порошенко отмечают, что до назначения на должность замглавы АП Филатов 18 лет занимался частной юридической практикой, а доходы, полученные им до того момента и подтвержденные официальными данными ГФС, "существенно превышают совокупную стоимость активов, которыми он владеет".

Кроме того, на Банковой отметили добровольность подачи декларации Филатовым, как и другими заместителями главы АП.

22 июля 2014 года президент Петр Порошенко назначил Филатова заместителем главы своей администрации. Адвокат в прошлом, Филатов специализируется на международном и национальном арбитражном и судебном процессах, инвестиционных, корпоративных и коммерческих спорах, а также имеет опыт разрешения споров в банковской сфере.