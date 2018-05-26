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26.05.2018, 01:42

Выводы по MH17 подтверждают агрессию РФ против Украины - Эстония

Выводы по MH17 подтверждают агрессию РФ против Украины - Эстония - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

По словам главы эстонского МИД, отчет "подтверждает непосредственное участие России в украинском конфликте"

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Обнародованные Нидерландами выводы международной Совместной следственной группы (JIT) по расследованию катастрофы пассажирского самолета MH17, который в 2014 году был сбит в небе над Донбассом, доказывают причастности России. Об этом заявил глава МИД Эстонии Свен Миксер, передает Postimees.

По его словам, рапорт подтверждает прямую связь российских вооруженных сил с выстрелом, которым был сбит лайнер. Миксер сказал, что Москва должна сотрудничать для привлечения виновных к ответственности.

Глава эстонского МИД также сказал, что отчет "подтверждает непосредственное участие России в украинском конфликте".

"Я уверен, что это также очень весомое доказательство того, в какой мере российские вооруженные силы напрямую связаны с происходящим на востоке Украины", - добавил он, отметив, что эта тема будет обсуждаться в понедельник, 28 мая, в Брюсселе на встрече глав МИД ЕС.

24 мая эксперты совместной следственной группы (JIT) пришли к выводу, что пассажирский лайнер рейса МН17 Малазийских авиалиний в июле 2014 года над Донбассом сбила ракета, выпущенная зенитно-ракетным комплексом Бук 53-й бригады ПВО российской армии, который был доставлен на захваченную территорию Украины из Курска.

Позже Владимир Путин заявил, что РФ признает результаты расследования, если будет участвовать в нем. 

Госдеп в свою очередь заявил, что пришло время России отвечать за преступление.

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Теги: эстония, MH17, катастрофа рейса MH17, мид эстонии
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