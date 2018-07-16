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16.07.2018, 12:56

Минобороны проведет экспертизу металла миномета Молот

Минобороны проведет экспертизу металла миномета Молот - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Образцы метала, из которого изготовлен ствол, уже переданы в научно-исследовательскую лабораторию, где происходит их изучение

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Министерство обороны приказало провести экспертизу металла миномета Молот, в результате взрыва которого на полигоне ВСУ в Ровенской области погибли трое военнослужащих и девятеро были ранены. Об этом заявил генерал армии Украины Степан Полторак, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, образцы будут изучены на базе научно-исследовательской лаборатории Национального технического университета Украины Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского.

Отмечается, что материалы уже переданы в научно-исследовательскую лабораторию, где происходит их изучение.

В министерстве добавили, что выводы по результатам экспертизы "помогут установить объективную причину взрыва миномета".

6 июля 2018 года в 05:45 на полигоне ВСУ в Ровенской области во время учений разорвало миномет. Погибли трое военных 128-й бригады, девятеро ранены. Основная версия, по данным Минобороны: нарушение мер безопасности. Прокуратура рассматривает три версии

9 июля сообщалось, что на полигоне в Ровенской области специалисты Минобороны проведут следственный эксперимент по подрыву миномета, чтобы прояснить ситуацию с трагедией, когда из-за аналогичного инцидента погибли трое военнослужащих и девятеро были ранены.

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Теги: минобороны, миномет, трагедия, степан полторак, полигон, миномет молот, взрыв миномета, погибшие военные
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