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03.08.2018, 12:56

За три года в России задержаны более 2 тыс украинцев - МИД

За три года в России задержаны более 2 тыс украинцев - МИД - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В МИД озвучили данные по незаконным задержаниям украинцев в РФ

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Более двух тысяч граждан Украины задержаны в РФ за последние три года. Об этом сообщил на брифинге представитель МИД Василий Кирилич, передает корреспондент LIGA.net. 

"Более двух тысяч 300 граждан Украины задержаны или осуджены в РФ за последние три года", - сказал он.

Кирилич подчеркнул, что украинская консульская служба не делит украинских граждан на простых политзаключенных и политзаключенных с особым статусом, к судьбе которых привлечено широкое внимание. Он отметил, что консульская служба делает все для защиты интересов всех граждан Украины

Ранее сообщалось, что МИД Украины выражает решительный протест в связи с незаконным задержанием в оккупированном Россией Крыму граждан Украины Сервера Мустафаева и Эдема Смаилова.

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Теги: Василий Кирилич, МИД, украинцы, задержания
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