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18.06.2018, 13:29

Закон о создании антикорсуда одобрен Высшим советом правосудия

Закон о создании антикорсуда одобрен Высшим советом правосудия - Фото
Фото: пресс-служба ВСП

Речь идет о документе с лаконичным текстом, который запускает процедуру формирования новой антикоррупционной структуры

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Сегодня, 18 июня, Высший совет правосудия коллегиально поддержал законопроект о создании Антикоррупционного суда, который президент должен внести в Раду ради формального запуска этого процесса. Глава ВСП Игорь Бенедисюк объявил он этом во время заседания, которое транслировалось на Facebook-странице структуры.

"Предлагаю вам поддержать подготовленный президентом Украины законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда", - сказал он.

После этого члены ВСП единогласно одобрили решение.

Завтра в Раде собираются зарегистрировать поправку о скандальной норме закона об апелляции. Сегодня совет общественного наблюдения при НАБУ призвал Петра Порошенко исправить закон об антикорсуде.

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13 июня НАБУ заявило, что норма, по которой антикорсуд не будет рассматривать апелляционные жалобы на приговоры, вынесенные судами первой инстанции по делам НАБУ, переданным до момента его создания, нуждается в пересмотре. Ранее эту же норму призвали исправить правозащитники. Венецианская комиссия позже заявила, что не требовала включения в закон нормы об апелляции, а в Раде заверили, что она соответствует заключениям экспертов "Венецианки". 

14 июня закон об антикорсуде вступил в силу. 19 июня Рада может рассмотреть запуск этого суда.

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Теги: высший совет правосудия, антикоррупционный суд, петр порошенко, игорь бенедисюк
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