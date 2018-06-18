Закон о создании антикорсуда одобрен Высшим советом правосудия

Фото: пресс-служба ВСП

commenthover

Речь идет о документе с лаконичным текстом, который запускает процедуру формирования новой антикоррупционной структуры

Реклама

Реклама

Сегодня, 18 июня, Высший совет правосудия коллегиально поддержал законопроект о создании Антикоррупционного суда, который президент должен внести в Раду ради формального запуска этого процесса. Глава ВСП Игорь Бенедисюк объявил он этом во время заседания, которое транслировалось на Facebook-странице структуры.

"Предлагаю вам поддержать подготовленный президентом Украины законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда", - сказал он.

После этого члены ВСП единогласно одобрили решение.

Завтра в Раде собираются зарегистрировать поправку о скандальной норме закона об апелляции. Сегодня совет общественного наблюдения при НАБУ призвал Петра Порошенко исправить закон об антикорсуде.

Читайте также: Какую аферу провернула Рада с созданием Антикорсуда

13 июня НАБУ заявило, что норма, по которой антикорсуд не будет рассматривать апелляционные жалобы на приговоры, вынесенные судами первой инстанции по делам НАБУ, переданным до момента его создания, нуждается в пересмотре. Ранее эту же норму призвали исправить правозащитники. Венецианская комиссия позже заявила, что не требовала включения в закон нормы об апелляции, а в Раде заверили, что она соответствует заключениям экспертов "Венецианки".

14 июня закон об антикорсуде вступил в силу. 19 июня Рада может рассмотреть запуск этого суда.