Каникулы позади: нардепы вернулись в Раду с отдыха - фото

В украинском парламенте стартовал новый политический сезон

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Сегодня, 3 сентября, в Верховной Раде началось первое заседание согласительного совета, на которое собрались народные депутаты после летних каникул.

Девятая сессия парламента стартует во вторник, 4 сентября.

Во время сессии запланировано девять пленарных недель, где предусмотрено девять "часов вопросов к правительству". Семь недель нардепы будут работать в комитетах, еще пять недель - с избирателями.

Календарный план девятой сесии ВР (нажмите, чтобы увеличить):

Ранее сегодня председатель парламента Андрей Парубий рассказал, чем народные депутаты должны заняться этой осенью - принятие бюджета, формирование Центризбиркома и голосование за новый Избирательный кодекс, а также внесение изменений в Конституцию.

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net