Линкявичус на фронте: мощное оружие, хлеб и жара Донбасса - фото

Литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс во второй раз за последние два года побывал на передовой в Донбассе, на этот раз посетив для ознакомления с ситуацией в прифронтовой зоне Луганскую область. Сообщение о визите он оставил у себя в Twitter.
"Посещаю линию боевого столкновения в Луганской области на востоке Украины. Мое послание народу Украины: ваше противостояние агрессору не забыто", - написал он.
По словам друга Украины, он "невероятно гордится" тем, что литовские неправительственные организации продолжают оказывать гуманитарную помощь украинцам в регионах, которые страдают от войны.
Литовский министр также обсудил с местными бизнесменами, как официальный Вильнюс может поддержать малое и среднее предпринимательство в регионе.
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В марте 2016 года Линкявичус уже посещал фронтовую зону в Приазовье. По его словам, во время того визита в Широкино был минометный обстрел.
Фото: пресс-служба МИД Литвы