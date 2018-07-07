Мать Маркива: Невозможно убить из "калашникова" с 2000 м - видео

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Вчера в Италии начался суд над украинским военным

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6 июля в Павии начался суд над украинским военным Виталием Маркивым по обвинению в причастности к гибели итальянского фотографа в Донбассе четыре года назад. Мать нацгвардейца Оксана Максимчук считает, что Виталий невиновен. Об этом сообщает Радио Свобода.

Она сказала, что у Виталия был только автомат Калашникова, из которого можно убить человека на расстоянии не дальше 600 метров. Максимчук отметила, что ее сын вступил в Нацгвардию в марте и в мае никак не мог стать капитаном и отдавать приказы.

Виталий Маркив находится под стражей уже год - 30 июня 2017 года его задержали в в аэропорту Болоньи. Местная прокуратура обвиняет Маркива в "умышленном убийстве из миномета" итальянского фотографа Андреа Роккелли 24 мая 2014 года вблизи оккупированного на то время Славянска. ГПУ утверждает, что Маркив не мог этого сделать, поскольку на вооружении Нацгвардии тогда вообще не было минометов. Также в ГПУ напомнили, что в то время упомянутую территорию не контролировала украинская власть и Роккелли находился в зоне боевых действий без надлежащего согласования с властями Украины.

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Теги: Виталий Маркив, война в донбассе, италия
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