Порошенко в Польше: "Позорно меряться пролитой кровью" - видео

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Украинский президент открыл в польском селе Сагринь мемориал памяти жертв польско-украинского конфликта в время Второй мировой войны

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Президент Украины Петр Порошенко в селе Сагринь Люблинского воеводства Польши открыл мемориал памяти украинцев, погибших от рук польских "крестьянских батальонов" и подразделений Армии Крайовой в 1944. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы украинского государства.

Мы глубоко чтим память украинцев, которые стали жертвами украинско-польского конфликта в марте 1944 года, но так же мы чтим память поляков, ставших жертвами трагических событий в Украине, в частности на Волыни в 1943-44 годах", - сказал он, призывая к взаимному прощению.

Порошенко сказал, что первый человеческий и христианский долг - это помнить о невинных жертв и сделать так, чтобы наши народы никогда не знали раздора, поскольку от этого выигрывает третий - "враг, пришелец, оккупант", который "сейчас осуществляет агрессию с востока".

По его словам, события братоубийственного украинского-польского конфликта времен Второй мировой войны требуют тщательных исторических совместных исследований.

Украинский президент отметил, что народы должны знать правду. "Но мы не дадим политизировать эти страницы нашей истории", - уточнил он.

"Меряться пролитой кровью наших народов и получать на трагедии политические дивиденды - это позорно, это неприемлемо и это путь в никуда. По моему мнению, это предательство памяти о невинных жертвах нашей совместной трагедии", - заявил Порошенко.

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Теги: петр порошенко, польша, волынь, волынская трагедия, сагринь
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