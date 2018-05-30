СБУ показала видео задержания организатора "убийства" Бабченко

Также спецслужба обнародовала запись разговора в момент передачи денег предполагаемым организатором покушения его "исполнителю"

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СБУ опубликовала видео задержания подозреваемого в организации "убийства" российского журналиста Аркадия Бабченко.

Также спецслужба обнародовала запись разговора в момент передачи денег предполагаемым организатором покушения его "исполнителю", роль которого исполнял человек, с которым следствию, по словам генпрокурора Юрия Луценко, "удалось добиться сотрудничества".

Ранее стало известно, что Аркадий Бабченко, об "убийстве" которого вчера сообщили украинские правоохранители, жив. Его "убийство" было спецоперацией украинских спецслужб, проведенной с целью поимки организатора покушения.

Кроме того, организатор "убийства", по словам главы СБУ Василия Грицака, планировал закупить за средства российских спецслужб оружие и боеприпасы, чтобы заложить базы на территории центральной Украины, а также убить около 30 человек.