Боевики оставили Донецк без бензина: что говорят жители

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Источники в захваченном гибридными войсками РФ городе рассказали о ситуации

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Во временно оккупированном Донецке нет бензина ровно неделю, с 27 мая 2018 года. Об этом сегодня LIGA.net сообщили местные жители.

"Бензин пропал вот уже как неделю, объехал 20 автозаправок и ничего. Оставили (боевики, - ред.) без бензина вообще", - отметил местный житель Максим, имя которого изменено в целях безопасности.

Другой источник уточнил LIGA.net, что машин в городе стало меньше, но коллапса нет. "Общественный транспорт ездит в основном на газу или солярке", - добавил он.

Некоторые водители не боятся и выезжают на подконтрольную Украине территорию, чтобы заправить полный бак машины. "Кто-то же покупает по талонам, цены растут вверх, раньше литр А-95 стоил 48 рублей, уже около 55 рублей!" - подчеркнул дончанин.

Собеседники сообщили, что в основном в городе работала "отжатая" сеть автозаправочных станций Параллель, принадлежащая СКМ Рината Ахметова, а поставки бензина шли через неподконтрольную часть украинско-россиской границы.

В Донецке боевики вывели 11 мая 2018 года на улицы около 60 тысяч местных жителей по случаю так называемой годовщины псевдореферендума.