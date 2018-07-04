Гриневич предостерегла от поступления в иностранные вузы

Лилия Гриневич (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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Министр образования Лилия Гриневич предупредила родителей, что нужно внимательно проверять вузы, куда поедет учиться ребенок

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Родителям абитуриентов в иностранные вузы стоит внимательней изучать информацию об университетах, куда они отправляют детей учиться. Иначе ребенок может остаться без качественного признанного образования, сказала министр образования Лилия Гриневич в эфире телеканала 1+1.

Они отметила, что некоторые университеты, например в Польше, за счет украинцев компенсируют нехватку студентов по квоте.

В некоторых случаях, убеждена Гриневич, ребенок может не получить качественного и признанного образования.

"Иногда заманчивые и не очень высокие цены, хорошие условия и то, что не делают никаких экзаменов, может закончиться тем, что ваш ребенок не получит качественного признанного образования", - сказала министр.

2 июля стартовала регистрация электронных кабинетов, через которые абитуриенты будут подавать заявления о вступлении в украинские вузы.