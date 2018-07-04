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04.07.2018, 11:56

Гриневич предостерегла от поступления в иностранные вузы

Гриневич предостерегла от поступления в иностранные вузы - Фото
Лилия Гриневич (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Министр образования Лилия Гриневич предупредила родителей, что нужно внимательно проверять вузы, куда поедет учиться ребенок

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Родителям абитуриентов в иностранные вузы стоит внимательней изучать информацию об университетах, куда они отправляют детей учиться. Иначе ребенок может остаться без качественного признанного образования, сказала министр образования Лилия Гриневич в эфире телеканала 1+1.

Они отметила, что некоторые университеты, например в Польше, за счет украинцев компенсируют нехватку студентов по квоте. 

В некоторых случаях, убеждена Гриневич, ребенок может не получить качественного и признанного образования. 

"Иногда заманчивые и не очень высокие цены, хорошие условия и то, что не делают никаких экзаменов, может закончиться тем, что ваш ребенок не получит качественного признанного образования", - сказала министр. 

2 июля стартовала регистрация электронных кабинетов, через которые абитуриенты будут подавать заявления о вступлении в украинские вузы.

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Теги: лилия гриневич, высшее образование, иностранные вузы
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