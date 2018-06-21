Машина уволила сотрудника компании: люди не смогли ей помешать

Иллюстративное фото: iStock/Global Images Ukraine

commenthover

Из-за человеческого фактора контракт с работником забыли продлить, поэтому система решила его уволить

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Американский разработчик ПО Ибрагим Диалло рассказал, как компьютерная система уволила его из компании, где он работал, и люди никак не могли в это вмешаться. Необычную историю мужчина поведал в своем блоге.

В один день карта-пропуск Диалло перестала срабатывать при входе в офис, также внезапно отключенным оказался рабочий аккаунт айтишника. Рекрутер взволнованно сообщила Диалло, что получила письмо о его увольнении. Менеджер сотрудника была удивлена, поскольку ничего об этом не знала. Контракт с Диалло был расторгнут 1 марта 2017 года, хотя должен был действовать еще почти 10 месяцев. Ни менеджер, ни директор компании не понимали, что происходит, но ничего не могли поделать.

Вскоре разгадка была найдена. В момент трудоустройства айтишника в компании был переходный период, и менеджер должен был перезаключить контракт с Диалло, но был уволен и, вероятно, не стал этим заниматься. Контракт истек, и система самостоятельно уволила сотрудника. Далее машина распорядилась заблокировать пропуск Диалло, отключить его рабочий аккаунт и т. д. – процесс невозможно было остановить.

В апреле 2018 года руководитель компаний SpaceX и Tesla, миллиардер Илон Маск заявил, что искусственный интеллект, созданный авторитарными правительствами, может стать бессмертным диктатором, от которого никто не сможет спастись.