Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
21.06.2018, 12:51

Машина уволила сотрудника компании: люди не смогли ей помешать

Машина уволила сотрудника компании: люди не смогли ей помешать - Фото
Иллюстративное фото: iStock/Global Images Ukraine

Из-за человеческого фактора контракт с работником забыли продлить, поэтому система решила его уволить

Реклама
Реклама

Американский разработчик ПО Ибрагим Диалло рассказал, как компьютерная система уволила его из компании, где он работал, и люди никак не могли в это вмешаться. Необычную историю мужчина поведал в своем блоге.

В один день карта-пропуск Диалло перестала срабатывать при входе в офис, также внезапно отключенным оказался рабочий аккаунт айтишника. Рекрутер взволнованно сообщила Диалло, что получила письмо о его увольнении. Менеджер сотрудника была удивлена, поскольку ничего об этом не знала. Контракт с Диалло был расторгнут 1 марта 2017 года, хотя должен был действовать еще почти 10 месяцев. Ни менеджер, ни директор компании не понимали, что происходит, но ничего не могли поделать.

Вскоре разгадка была найдена. В момент трудоустройства айтишника в компании был переходный период, и менеджер должен был перезаключить контракт с Диалло, но был уволен и, вероятно, не стал этим заниматься. Контракт истек, и система самостоятельно уволила сотрудника. Далее машина распорядилась заблокировать пропуск Диалло, отключить его рабочий аккаунт и т. д. – процесс невозможно было остановить.

В апреле 2018 года руководитель компаний SpaceX и Tesla, миллиардер Илон Маск заявил, что искусственный интеллект, созданный авторитарными правительствами, может стать бессмертным диктатором, от которого никто не сможет спастись.

Читайте также
Фиолетовый день: что нужно знать об эпилепсии и как с ней живут 26.03.2018"Мы лишь пассажиры Земли": о чем в Киеве рассказал астронавт NASA 16.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: искусственный интеллект, IT-технологии, компьютер, автоматизация, компьютеризация
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Авторы Ведьмака показали трейлер игры, анонсированной 5 лет назад
Общество Авторы Ведьмака показали трейлер игры, анонсированной 5 лет назад
Microsoft договорилась о покупке сервиса GitHub - СМИ
Технологии Microsoft договорилась о покупке сервиса GitHub - СМИ
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 