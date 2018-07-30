Международный день дружбы: что делает мир лучше

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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ООН учредила праздник, чтобы напоминать странам о необходимости дружеских взаимоотношений

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Сегодня, 30 июля, отмечается международный день дружбы.

ООН учредила этот праздник, чтобы напоминать странам о необходимости дружеских взаимоотношений между народами как в пределах одного государства, так и на международном уровне.

"Перед миром стоит большое количество вызовов и угроз: нищета, насилие, нарушение прав человека. Это подрывает международный мир и безопасность, социальные устои, создает препятствия для развития, разделяет людей и общества", - отмечается в сообщении пресс-службы ООН.

Идея проведения Дня дружбы на официальном уровне была оглашена в международное десятилетие мира и ненасилия, проводившееся с 2001 по 2010 годы. Ее зафиксировали в декларации и программе действий. Окончательно праздник утвердили в 2011 году на 65-ой сессии Генассамблеи ООН.

"Дружба делает нас ближе. Вместе мы можем добиться согласия, создать нормальные условия для существования всех людей, стремящихся сделать мир лучше", - подчеркнули в пресс-службе ООН.

Этот праздник перекликается также с международным днем друзей, который отмечается 9 июня.

В этот день люди поздравляют друг друга, уделяя особенное внимание своим знакомым и друзьям из других стран.

Ученым из университета штата Висконсин удалось выяснить, существует ли в настоящее время дружба между мужчинами и женщинами/