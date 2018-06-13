Минюст настаивает на гражданском партнерстве для однополых пар

Министерство юстиции

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Минюст передал соответствующий законопроект в Кабинет министров на рассмотрение

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Министерство юстиции будет настаивать на том, чтобы Кабинет министров рассмотрел законопроект о легализации гражданского партнерства для разнополых и однополых пар. Об этом сказал генеральный директор Директората по правам человека, доступа к правосудию и правой обознанности Минюста Владислав Власюк, передает Центр информации по правам человека.

По словам Власюка, было очень много обращений с просьбой исключить этот пункт из стратегии в сфере прав человека.

"Мы оставляем это. Кабинет министров должен разработать законопроект и подать на рассмотрение Верховной Рады до четвертого квартала 2019 года", - сказал он.

Поданный законопроект учитывает наследственность, содержание одного партнера другим в случае недееспособности и конституционное право не свидетельствовать против своего партнера.