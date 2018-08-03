Минюст уточнил детали временного выезда ребенка за границу

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Закон, предусматривающий новые правила вывоза детей за границу, вступит в силу 29 августа

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Заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Светлана Глущенко объяснила, как по новому закону № 8296 изменятся правила выезда ребенка в возрасте до 16 лет за границу без согласия второго родителя. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Она напомнила, что тот из родителей, с кем проживает ребенок, и который не препятствует другому родителю видеться с ребенком, сможет выехать с ней за границу на срок до месяца без нотариальной согласия другого, если имеет решение суда или органа опеки и попечительства, которым подтверждено, что ребенок проживает с ним. Такое решение нужно будет показать пограничникам при выезде.

"Один из родителей, который вывозит ребенка, обязательно должен сообщить, о выезде заказным письмом второго родителя, в случае наличия информации о месте жительства другого родителя, если тот не уклоняется от уплаты алиментов и надлежащим образом выполняет родительские обязанности", - уточнила чиновник.

По ее словам, на срок более одного месяца можно выехать за границу без согласия второго родителя, если последний имеет задолженность по уплате алиментов, размер которой превышает в сумме уплаты алиментов за четыре месяца и три месяца, если ребенок является тяжелобольным или ребенком с инвалидностью (в этом случае еще нужно иметь справку, подтверждающую болезнь или инвалидность).

Глущенко уточнила, что также необходимо предъявить справку, выданную ГИС или частным исполнителем, о наличии задолженности по уплате алиментов.

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Во всех остальных случаях нотариально заверенное согласие необходимо. "При этом, если, например, отец ребенка иностранец или не имеет гражданства и отсутствует в пункте пропуска, его нотариальное согласие, как и раньше, не нужно", - отметила заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы.

Справку о задолженности можно получить, предварительно обратившись в государственную исполнительную службу Минюста или частному исполнителю. "Если нет нотариально заверенного согласия отца, а при разводе вопрос об определении места жительства ребенка не решался, единственный вариант - обратиться в органы опеки и попечительства или в суд для получения решения об определении места жительства ребенка", - отметила замминистра.

Она уточнила, что есть случаи, когда один из родителей отказывается давать согласие на выезд ребенка за границу сроком более месяца, при этом он вовремя платит алименты. "В такой ситуации один из родителей может получить одноразовое временное разрешение на выезд несовершеннолетнего ребенка за пределы Украины без согласия и сопровождения отца. Для этого нужно обратиться в суд. С 29 августа такие дела рассматривать не более двух месяцев", - уточнила Глущенко.

Она напомнила тот из родителей, кто проживает отдельно от ребенка, также имеет возможность вывезти ребенка за границу, если не имеет задолженностей по алиментам и получил нотариально заверенное разрешение родителя, с кем проживает ребенок.

Глущенко добавила, что для получения согласия тот из родителей, кто проживает отдельно от ребенка, должен письменно обратиться к тому из родителей, с кем проживает ребенок. Если в течение 10 дней последний не предоставит нотариально заверенного согласия, то для решения вопроса необходимо обратиться в суд.

"В суде этот вопрос будет решаться в порядке сокращенной процедуры рассмотрения дела", - отметила Светлана Глущенко.

3 июля 2018 года Верховная Рада приняла закон №8296, предусматривающий новые правила вывоза детей за границу. Закон вступит в силу уже 29 августа.