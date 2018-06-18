Мост построен, отдыхающих нет: фото пустых пляжей в Крыму

Во временно оккупированном Крыму, несмотря на благоприятные погодные условия, пустуют пляжи. Об этом сообщил КРЫМский бандеровец в Twitter.
"Крым. Середина июня. Мост построен. Отдыхающих нет! Новофедоровка, 17 июня 2018 года, 10:00. Воздух +29, вода +23... Может, потому, что мало, кто желает отдыхать на военном полигоне?" " – говорится в сообщении.
Судак (фото - twitter.com/KrimRt)
22 мая 2018 года старший научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук, кандидат геолого-минералогических наук Юрий Медовар заявил, что грунт, который находится на дне Керченского пролива, не подходит для строительства арочного моста, каким является Керченский мост - он просядет и потрескается.