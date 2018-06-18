Мост построен, отдыхающих нет: фото пустых пляжей в Крыму

Фото: twitter.com/CrimeaUA1

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В сети интернет появились фотографии пустых крымских пляжей

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Во временно оккупированном Крыму, несмотря на благоприятные погодные условия, пустуют пляжи. Об этом сообщил КРЫМский бандеровец в Twitter.

"Крым. Середина июня. Мост построен. Отдыхающих нет! Новофедоровка, 17 июня 2018 года, 10:00. Воздух +29, вода +23... Может, потому, что мало, кто желает отдыхать на военном полигоне?" " – говорится в сообщении.

Судак (фото - twitter.com/KrimRt)

22 мая 2018 года старший научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук, кандидат геолого-минералогических наук Юрий Медовар заявил, что грунт, который находится на дне Керченского пролива, не подходит для строительства арочного моста, каким является Керченский мост - он просядет и потрескается.