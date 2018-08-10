Неправомерно депортированная украинка вернется в Германию

Фото: gettyimages.com

commenthover

Медсестра из Донбасса около четырех недель назад депортированная из Нюрнберга, по решению суда 11 августа вернется в Германию

Реклама

Реклама

После решения баварского суда гражданка Украины Светлана К., депортированная около четырех недель назад из Нюрнберга, вернется в Германию 11 августа. Об этом сегодня сообщил ее адвокат Ульрих Шёнвайс, сославшись на полученную им от ведомства по делам иностранцев информацию, пишет Deutsche Welle.

Сотрудники церковного прихода Санкт-Мартин в Фюрте встретят К. в аэропорту Нюрнберга.

В 2016 году данная община предоставила К., а также ее мужу и дочери церковное убежище на два месяца.

В конце июля Высший административный суд Баварии удовлетворил ходатайство дипломированной медсестры из Донбасса, депортированной двумя неделями раньше из Нюрнберга, и разрешил ей вернуться в Германию.

Читайте также: Миграция может стать "судьбоносным вопросом" для ЕС - Меркель

"Решение суда распространяется также на мужа гражданки Украины и их девятилетнюю дочь. Светлана К. аргументировала неправомочность подобного решения тем, что в 2016 году начала трехлетнее обучение по специальности: уход за больными людьми и престарелыми", - отмечается в сообщении.

В своем решении суд раскритиковал действия ведомства по делам иностранцев, отвечающего "за полноценный сбор фактов и оценку документов", расценив их как "непредсказуемое ведение дел".

Баварское отделение социальной службы евангелической церкви Германии Diakonie в начале июля 2018 года призвало запретить высылку беженцев, работающих в сфере ухода за больными.

Глава Diakonie Михаэль Баммэссель назвал граничащей с "безумием" депортацию мотивированных, профессионально подготовленных мигрантов, в то время как службы по уходу из-за нехватки персонала на местах вынуждены отказывать нуждающимся.

В Германии в течение 2017 года увеличилось количество просителей убежища и мигрантов, которым было отказано в праве находиться на территории ФРГ, но которые не могут быть возвращены в страны их происхождения из-за отсутствия у них необходимых документов.