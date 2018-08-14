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14.08.2018, 22:14

Отдых в Украине: Минздрав сообщил, где нельзя купаться

Отдых в Украине: Минздрав сообщил, где нельзя купаться - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

По данным Минздрава, в Затоке, Черноморске и Мариуполе желательно не купаться, в перечень попали всего 164 пляжа

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Украинцам не рекомендуют купаться в воде на 164 украинских пляжах, поскольку зафиксировано сверхнормативное микробное загрязнение. Об этом сообщает центр общественного здоровья Министерства здравоохранения, ссылаясь на результаты исследования воды 2-9 августа 2018 года.

"В воде на 164 украинских пляжах зафиксировано сверхнормативное микробное загрязнение. Это - реки, озера, пруды и водоемы морского побережья", - отмечается в сообщении.

В Одесской области не советуют купаться в рекреационной зоне Затоки и на городском пляже Черноморска в Черном море.

В Черкасской области - на пляжах Сосновский, Пушкинский, Смелянский, Берег-2007, Ривьера, Митницкий в Днепре.

В Донецкой области - на центральном пляже Мариуполя, общественных пляжах Юрьевки и Урзуфа (Азовское море), а также на пляже Сказка озера в Лимане.

В Киеве - в Гидропарке – на пляжах Центральный, Детский, Молодежный, Золотой, Венеция и Предмостная слободка.

Специалисты не советуют купаться в парке Муромец, – на пляже Черторый, на Оболони на озере Вербное, на Березняках – на пляжах Радуга и Тельбин, на 5-7 линиях Пущи-Водицы, на пляже Галерный в Голосеевском районе и на пляже Веселка в Днепровском районе.

Во Львовской области – в озере Молодежное парка Здоровья Золочева.

Более детально с информацией можно ознакомиться тут.

10 июля 2018 года на всех киевских пляжах купаться было не рекомедовано, согласно информации КП Плесо

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Теги: минздрав, мариуполь, Затока, пляжи, купаться
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