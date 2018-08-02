"По мосту идти страшно": пункт пропуска Станица временно закроют

Фото: LIGA.net

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В случае согласования вопроса на заседании в Минске, пропуск граждан будет приостановлен с 27 до 31 августа включительно

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В конце августа контрольно-пропускной пункт Станица Луганская планируют закрыть на ремонт. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

"В понедельник, 6 августа, начнется обустройство сервисной зоны контрольно-пропускного пункт Станица Луганская без прекращения его работы. Акцентирую внимание жителей, КПВВ будет работать в обычном режиме", - отметил замглавы Луганской ОВГА Юрий Клименко.

По его словам, в случае согласования вопроса на заседании трехсторонней контактной группы 22 августа, пропуск граждан будет приостановлен с 27 до 31 августа включительно.

Он уточнил, что в это время будут проведены работы по монтажу временных конструкций и сооружений на территории пункта пропуска, а также их подключение к сетям электро- и водоснабжения и водоотведения, для чего необходимо одновременное привлечение значительного количества рабочих с использованием автотранспортных средств и тяжелой строительной техники.

"Понятно, что такие работы невозможно проводить во время его функционирования. Ведь ежедневно контроль проходят более 10 тысяч человек", - добавил Клименко.

Он также отметил, что уже завершены работы по организации на КПВВ Станица Луганская централизованной системы водоснабжения и водоотведения, внутреннего электроснабжения и детской игровой площадки.

Завершается строительство укрытия, навесов-накопителей для посетителей пункта пропуска.

С учетом режима работы пункта пропуска, внесены коррективы в расписание движения общественного транспорта. Из бюджета области на эти цели выделено более 15 млн грн.

Местные жители уточнили LIGA.net, что мост на линии разграничения находится в ужасном аварийном состоянии.

"По нему идти страшно. Его "добивают" еще ящиками с огурцами и помидорами, которые таскают в Луганск", - сказала станичанка Светлана.

Она добавила, что многие зарабатывают таким образом, помогая рыночникам переносить тяжелые грузы.

"От 50 грн в среднем за ящик получают. ОБСЕ снимали, а толку нет, ремонта до сих пор тоже", - добавила она.

Фото: osce.org

16 февраля 2018 года глава Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз просит ОБСЕ поспособствовать в вопросе достижения договоренностей с представителями ОРЛО по ремонту моста на линии разграничения в Станице Луганской.

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