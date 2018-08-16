Прилепин теперь под запретом: Минкульт обновил "черный список"

Захар Прилепин (фото - izborsk-club.ru)

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В "черный" список Министерства культуры добавили троих российских писателей, в том числе Захара Прилепина

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Министерство культуры Украины расширило список лиц, которые угрожают национальной безопасности. Обновленный список опубликован на сайте ведомства.

В список добавили российских писателей Захара Прилепина, Александра Тамоникова и Александра Широкорада. Также в него вошел уроженец Одессы, русскоговорящий писатель и историк Лев Вершинин.

Список обновляется на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны, СБУ, Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания. Теперь в списке 138 человек.

7 августа 2015 года СБУ предоставила Минкультуры список из 14 деятелей культуры, которые своими действиями или высказываниями поддержали оккупацию Крыма Россией и развязывание Кремлем войны в Донбассе. По мере поступления информации от Службы безопасности этот перечень дополняется и сейчас насчитывает 134 человека.

C 2015 года в Украине не выдаются разрешения на ввоз книг террориста Захара Прилепина. Он был наемником в рядах террористической организации ДНР, а в июле 2018 года ушел оттуда, объяснив, что сейчас никто не собирается наступать.