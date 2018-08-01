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01.08.2018, 12:56

Радость в жизни украинцев: что приносит наибольшее удовольствие

Радость в жизни украинцев: что приносит наибольшее удовольствие - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В рейтинге радости семья, дети и друзья лидируют последние десять лет, при этом 1% опрошенных не радует ничего

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В течение последних 10 лет наибольшую радость украинцы ощущают от семьи, детей, друзей, отпусков и путешествий, домашних животных и общения с природой, занятий спортом, секса, еды, книг, театра, песен и танцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой Рейтинг.

Лидерами рейтинга радости последние десять лет неизменно остаются семья (74%), дети (63%) и друзья (49%).

Также радость украинцам приносят путешествия (30%), общение с природой (30%), деньги (29%), музыка (27%), работа (25%), домашние животные (24%), подарки (22%).

Отпуск/каникулы, книги, интернет, просмотр телевизора, еда, секс, а также уборки по дому и занятия спортом приносят радость почти каждому пятому украинцу.

Каждый шестой находит радость в молитве, шопинге, походах в кино и днях рождения.

Похода в театр, танцев, песен, побед любимой команды или просто уединения достаточно для радости почти каждому десятому.

Около 5% опрошенных приносят радость обучение и алкоголь, 1-2% - азартные игры и легкие наркотики.

Только 1% украинцев отметили, что им ничего не приносит радость в жизни.

При этом за последние 10 лет существенно уменьшилось число респондентов, которые получают радость от просмотра телевизора (в 2009-2011 годах просмотр телевизора стабильно попадал в первую пятерку рейтинга радости, тогда как сегодня это середина второй десятки).

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Пожилые люди испытывают относительно больше радости только от просмотра телевизора, уборки по дому и молитвы. Респондентам среднего возраста больше радости приносят дети и работа. Молодым - друзья, деньги, музыка, еда, секс, спорт, кино, шопинг, танцы, обучение. Независимо от возраста, радуют украинцев домашние животные, книги, песни и уединение.

Люди с высокими доходами испытывают относительно больше радости практически от всего, кроме, просмотра телевизора и домашнего хозяйства. Дети приносят радость всем независимо от уровня доходов респондентов.

Опрос был проведен с 10 по 15 июля 2018 года методом личного интервью. Было опрошено 2000 респондентов в возрасте от 18 лет, ошибка репрезентативности не более 2,2%.

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Теги: рейтинг, опрос, радость
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