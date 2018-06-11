Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
11.06.2018, 14:10

Рыцарь и леди: МОН показало дискриминацию в школьных учебниках

Рыцарь и леди: МОН показало дискриминацию в школьных учебниках - Фото
мон

В учебниках для первоклассников экспертная комиссия нашла ряд примеров дискриминации: мальчик - рыцарь, девочка - леди, мама - хозяйка

Реклама
Реклама

Экспертная комиссия Министерства образования провела антидискриминационную экспертизу проектов учебников для учеников первых классов и на ее основе разработала рекомендации

Проанализированы примеры дискриминации по разным признакам. Один из самых распространенных - гендерные стереотипы. В учебниках часто используют образ женщины, как домохозяйки, или девочки, как более аккуратной, чем мальчики. 

Все семьи в учебниках показаны как идеальные и полноценные - с мамой, папой, бабушкой и дедушкой. И роли в них также распределяются согласно гендерным стереотипам. И при этом не указывается, что семьи могут быть разными.

Также есть примеры дискриминации по признаку религии - детей отсылают именно к христианству и православным праздникам, хотя среди учеников могут быть агностики или представители любых других религий. 

Людей пожилого возраста изображают немощными и малоподвижными. 

Всех детей, как правило, уравнивают. Например, в некоторых учебниках есть таблица индекса массы тела для девочек и для мальчиков, но не указано, что показатели и их значения индивидуальны для каждого человека. 

Авторам учебников также не советуют использовать формулировки "мова наша - солов'їна", потому что это может обидеть тех, для кого украинский язык не родной. 

В учебниках также были нарушения в терминологии касательно людей с инвалидностью. Пособие с рекоммендациями должны использовать для дальнейших экспертиз учебников.

6 июня в Украине утвердили должность омбудсмена по правам человека в сфере образования.

Читайте также
Фиолетовый день: что нужно знать об эпилепсии и как с ней живут 26.03.2018"Мы лишь пассажиры Земли": о чем в Киеве рассказал астронавт NASA 16.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Министерство образования и науки, рекомендации, дискриминация, учебники для первых классов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Закон об образовании: МОН ожидает одобрения президента 1 октября
Политика Закон об образовании: МОН ожидает одобрения президента 1 октября
Минобразования рекомендует вузам Донбасса приостановить обучение
Политика Минобразования рекомендует вузам Донбасса приостановить обучение
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 