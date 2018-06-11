Рыцарь и леди: МОН показало дискриминацию в школьных учебниках

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В учебниках для первоклассников экспертная комиссия нашла ряд примеров дискриминации: мальчик - рыцарь, девочка - леди, мама - хозяйка

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Экспертная комиссия Министерства образования провела антидискриминационную экспертизу проектов учебников для учеников первых классов и на ее основе разработала рекомендации.

Проанализированы примеры дискриминации по разным признакам. Один из самых распространенных - гендерные стереотипы. В учебниках часто используют образ женщины, как домохозяйки, или девочки, как более аккуратной, чем мальчики.

Все семьи в учебниках показаны как идеальные и полноценные - с мамой, папой, бабушкой и дедушкой. И роли в них также распределяются согласно гендерным стереотипам. И при этом не указывается, что семьи могут быть разными.

Также есть примеры дискриминации по признаку религии - детей отсылают именно к христианству и православным праздникам, хотя среди учеников могут быть агностики или представители любых других религий.

Людей пожилого возраста изображают немощными и малоподвижными.

Всех детей, как правило, уравнивают. Например, в некоторых учебниках есть таблица индекса массы тела для девочек и для мальчиков, но не указано, что показатели и их значения индивидуальны для каждого человека.

Авторам учебников также не советуют использовать формулировки "мова наша - солов'їна", потому что это может обидеть тех, для кого украинский язык не родной.

В учебниках также были нарушения в терминологии касательно людей с инвалидностью. Пособие с рекоммендациями должны использовать для дальнейших экспертиз учебников.

6 июня в Украине утвердили должность омбудсмена по правам человека в сфере образования.