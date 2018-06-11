Рыцарь и леди: МОН показало дискриминацию в школьных учебниках

Экспертная комиссия Министерства образования провела антидискриминационную экспертизу проектов учебников для учеников первых классов и на ее основе разработала рекомендации.
Проанализированы примеры дискриминации по разным признакам. Один из самых распространенных - гендерные стереотипы. В учебниках часто используют образ женщины, как домохозяйки, или девочки, как более аккуратной, чем мальчики.
Все семьи в учебниках показаны как идеальные и полноценные - с мамой, папой, бабушкой и дедушкой. И роли в них также распределяются согласно гендерным стереотипам. И при этом не указывается, что семьи могут быть разными.
Также есть примеры дискриминации по признаку религии - детей отсылают именно к христианству и православным праздникам, хотя среди учеников могут быть агностики или представители любых других религий.
Людей пожилого возраста изображают немощными и малоподвижными.
Всех детей, как правило, уравнивают. Например, в некоторых учебниках есть таблица индекса массы тела для девочек и для мальчиков, но не указано, что показатели и их значения индивидуальны для каждого человека.
Авторам учебников также не советуют использовать формулировки "мова наша - солов'їна", потому что это может обидеть тех, для кого украинский язык не родной.
В учебниках также были нарушения в терминологии касательно людей с инвалидностью. Пособие с рекоммендациями должны использовать для дальнейших экспертиз учебников.
6 июня в Украине утвердили должность омбудсмена по правам человека в сфере образования.