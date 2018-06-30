Сегодня непогода в Украине не закончится: будут грозы и град

Сегодня, 30 июня, в большинстве регионов Украины будут дожди, а местами - град. Об этом сообщает ГСЧС.
В южных, центральных и восточных областях будут местами град и шквалы до 15-20 м/с. В западных и северных областях местами ожидаются сильные дожди.
Днем в северных областях стоит ожидать грозы, а местами и град со шквальным ветром 15-20 м/с. В большинстве центральных областей и в Одесской области ожидается сильный дождь.
После гроз, которые прошли в Украине ночью, обесточеными остались больше 384 населенных пунктов, в западных областях подтоплены дома и подвалы.