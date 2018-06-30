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30.06.2018, 10:58

Сегодня непогода в Украине не закончится: будут грозы и град

Сегодня непогода в Украине не закончится: будут грозы и град - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Синоптики предупреждают, что в большинстве регионов Украины сегодня стоит ожидать как минимум сильных дождей

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Сегодня, 30 июня, в большинстве регионов Украины будут дожди, а местами - град. Об этом сообщает ГСЧС.

В южных, центральных и восточных областях будут местами град и шквалы до 15-20 м/с. В западных и северных областях местами ожидаются сильные дожди.

Днем в северных областях стоит ожидать грозы, а местами и град со шквальным ветром 15-20 м/с. В большинстве центральных областей и в Одесской области ожидается сильный дождь.

После гроз, которые прошли в Украине ночью, обесточеными остались больше 384 населенных пунктов, в западных областях подтоплены дома и подвалы.

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Теги: шквалы, прогноз, дожди, град, непогода
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