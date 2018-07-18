Синоптики предупредили о дождях: карты погоды

Сегодня, 18 июля, по всей территории страны пройдут дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
На западе будет до +23 градусов, востоке +26 градусов, севере +24 градусов, юге +28 градусов, центре +26 градусов.
"Над Украиной зависает циклон Халина и, похоже, надолго. Именно он будет путешествовать нашими просторами, и поливать дождями с грозами ближайшие несколько дней", - отметила синоптик Наталья Диденко.
19 июля ожидаются дожди во всех областях. На западе воздух прогреется до +25 градусов, востоке +28 градусов, севере +25 градусов, юге +29 градусов. В Киеве будет +26 градусов.
Фото: meteo.gov.ua
Синоптики рассказали, какой будет погода в июле этого года.
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