Синоптики предупредили о дождях: карты погоды

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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По прогнозам Укргидрометцентра, 18-19 июля в Украине будут дождливая погода

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Сегодня, 18 июля, по всей территории страны пройдут дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На западе будет до +23 градусов, востоке +26 градусов, севере +24 градусов, юге +28 градусов, центре +26 градусов.

"Над Украиной зависает циклон Халина и, похоже, надолго. Именно он будет путешествовать нашими просторами, и поливать дождями с грозами ближайшие несколько дней", - отметила синоптик Наталья Диденко.

19 июля ожидаются дожди во всех областях. На западе воздух прогреется до +25 градусов, востоке +28 градусов, севере +25 градусов, юге +29 градусов. В Киеве будет +26 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

Синоптики рассказали, какой будет погода в июле этого года.

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