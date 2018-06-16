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16.06.2018, 17:23

Синоптики предупредили об ухудшении погоды: ливни и шквалы

Синоптики предупредили об ухудшении погоды: ливни и шквалы - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

По прогнозам Укргидрометцентра, дожди пройдут на западе, севере, юге и центре страны

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Завтра, 17 июня, на большинстве территории страны ожидаются грозовые дожди, возможен град и шквалы. Об этом у себя в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"На западе, в Житомирской, Киевской, Черниговской, Винницкой, Черкасской областях, районах Кропивницкого, в Одесской области и в Крыму - грозовые дожди, вероятны локально ливни, град и шквалистое усиление ветра", - отметила Диденко.

По ее словам, на востоке, в Сумской Полтавской области, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях и в районах Днепра преимущественно без осадков.

"В воскресенье в столице вероятность дождей увеличится. Температура воздуха выходные в Киеве +27, +28 градусов", - отметила Диденко.

Фото: meteo.gov.ua

С июня по август во всех областях страны ожидается жаркая погода, с превышением температурной нормы до 2,5 градусов. 

 

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Теги: гроза
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