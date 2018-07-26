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26.07.2018, 08:36

Синоптики рассказали, когда прекратятся дожди: погода, карты

Синоптики рассказали, когда прекратятся дожди: погода, карты - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

По прогнозам Укргидрометцентра, 1-3 августа будет без осадков на большинстве территории страны

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В Украине ливни с грозами прекратятся до конца июля этого года. Об этом у себя в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

Она напомнила, что в Украине непогоду вызвал циклон Halina. "Циклон летом - это ливни, грозы, град и шквалы. Этот вредный циклон начинает поджимать антициклон Хельмут (на карте, - ред.), то есть, это все должно уже затухать", - уточнила Диденко.

Фото: facebook.com/tala.didenko

По ее словам, пока остается вероятность периодических ливней 27-28 июля.

"29 июля, в воскресенье, немного подсохнет, прояснит. 30 июля - днем ​​без осадков, но вечером снова может полить. 31 июля - местами локальные дожди днем, а утром и вечером - более или менее спокойно", - сказала Диденко.

Синоптик подчеркнула, что 1-3 августа будет солнечно и жарко.

Сегодня, 26 июля, по всей территории страны ожидаются дожди с грозами. На западе до +29 градусов, востоке +34 градусов, севере +27 градусов, юге +32 градуса. В Киеве воздух прогреется до +29 градусов.

27 июля дожди пройдут на западе, севере , центре и юге. На западе будет +29 градусов, востоке, севере, юге и центре  +31 градус.

Фото: meteo.gov.ua

В июле синоптики прогнозируют абсолютный максимум температуры воздуха +31, +39 градусов, в Харьковской, Луганской, Херсонской и Одесской областях местами будет +40, +41 градус.

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Теги: Наталья Диденко, дождь, гроза, ливень, циклон Halina
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