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06.06.2018, 21:27

СМИ профессионально отреагировали на "убийство" Бабченко - ИМИ

СМИ профессионально отреагировали на "убийство" Бабченко - ИМИ - Фото
iStock-637921832

Вместе с тем Оксана Романюк считает, что некоторые СМИ повели себя непрофессионально и слишком рано начали давать оценки этому событию

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Украинские СМИ профессионально осветили "смерть" журналиста Аркадия Бабченко, когда о ней сообщили правоохранительные органы. Об этом в эфире программы Нині вже на Hromadske сообщила исполнительный директор Института массовой информации Оксана Романюк.

«В день, когда это произошло, СМИ работали профессионально. Большинство из них пытались найти информацию, пытались проверить. Они также ездили на место происшествия, в морг. Весь фактчекинг, который мог быть, они делали», - сказала она.

Вместе с тем Романюк добавила, что некоторые СМИ повели себя непрофессионально и слишком рано начали давать оценки этому событию.

29 мая 2018 года в СМИ появилась информация о том, что неизвестный выстрелил в Бабченко в его киевской квартире, а журналист умер по пути в больницу. Полиция опубликовала фоторобот подозреваемого. На следующий день выяснилось, что убийство было инсценировкой: журналист появился на брифинге СБУ/ГПУ. Глава спецслужбы Василий Грицак заявил, что реальное покушение на Бабченко заказали в РФ, и для поимки организаторов силовики пошли на инсценировку. 

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Теги: сми, журналисты, Оксана Романюк, аркадий бабченко, институт массовой информации
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