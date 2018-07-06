Целоваться полезно: сегодня отмечают всемирный день поцелуя

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Мужчины, регулярно целующие любимую женщину, более стрессоустойчивы, отмечают ученые

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6 июля в мире отмечают один из самых романтических праздников - Всемирный день поцелуя.

Этот праздник впервые придумали в Великобритании в XIX веке. Несмотря на то, что он неофициальный, его отмечают его более чем в 60 странах мира.

Всего насчитывается около 20 видов поцелуев, среди которых, французский и эскимосский, воздушный и вакуумный, инато, сари, самаян.

Есть даже специальная наука, изучающая пользу поцелуев, - это филематология.

Ученые считают, что поцелуи полезны для фигуры: одна минута страстного поцелуя равноцена по сжиганию калорий пробежке 500 метров. Они также являются источником молодости, поскольку во время контакта задействованы 29 лицевых мышц.

Специалисты напоминают, что мужчины, регулярно целующие любимую женщину, более стрессоустойчивы и уверены в себе.

Среди известных целовальщиков - американец Вольфрам из Миннесоты, он за восемь часов поцеловал 8001 человека 15 сентября 1990 года во время фестиваля, проходившего в его штате. Таким образом, он ухитрялся целовать нового человека через каждые 3,6 секунды.

Самый насыщенный поцелуями фильм - "Дон Жуан" (1926 год, компания Warner Bros. Pictures). В нем насчитали 191 поцелуй.

Психологи считают, что зависимость человека от своих смартфонов - это попытка "найти ощущение безопасности", на короткое время снижающее тревожность.

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