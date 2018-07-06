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06.07.2018, 20:11

Ученые доказали: поцелуи тонизируют мозг и усиливают иммунитет

Ученые доказали: поцелуи тонизируют мозг и усиливают иммунитет - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Длительные поцелуи нормализуют кислотность ротовой полости, страстные - способствуют похудению

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6 июля отмечается Международный день поцелуев. В Минздраве утверждают, что поцелуи не только приятны, но и полезны для здоровья.  Об этом сообщает в Facebook Центр общественного здоровья МОЗ Украины.

Наука, изучающая поцелуи и их влияние на организм, называется филематология.

В момент поцелуя пульс повышается до 110 ударов в минуту - это стимулирует работу сердца, а благодаря ускорению частоты дыхания с 20 до 60 вдохов - повышается уровень кислорода в крови, тренируются мягкие мышцы лица и уменьшаются морщины.

Эндорфины и окситоцин, которые выделяются во время поцелуев, снижают уровень стресса и тонизируют мозг.

Во время поцелуя человек теряет столько же калорий, сколько и во время быстрой ходьбы. Кроме того, поцелуи ускоряют обмен веществ.

Целуясь, люди обмениваются бактериями: только 5% из них могут представлять опасность, а остальные микроорганизмы повышают сопротивляемость организма и стимулируют иммунную систему.

Длительные поцелуи нормализуют кислотность ротовой полости, страстные - способствуют похудению, регулярные - укрепляют отношения.

Доказано, что пары, которые регулярно целуются, ссорятся гораздо реже, а мужчины, которые утром целуют своих жен, живут на 5 лет дольше.

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Теги: ученые, поцелуй
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