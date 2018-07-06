Ученые доказали: поцелуи тонизируют мозг и усиливают иммунитет

6 июля отмечается Международный день поцелуев. В Минздраве утверждают, что поцелуи не только приятны, но и полезны для здоровья. Об этом сообщает в Facebook Центр общественного здоровья МОЗ Украины.
Наука, изучающая поцелуи и их влияние на организм, называется филематология.
В момент поцелуя пульс повышается до 110 ударов в минуту - это стимулирует работу сердца, а благодаря ускорению частоты дыхания с 20 до 60 вдохов - повышается уровень кислорода в крови, тренируются мягкие мышцы лица и уменьшаются морщины.
Эндорфины и окситоцин, которые выделяются во время поцелуев, снижают уровень стресса и тонизируют мозг.
Во время поцелуя человек теряет столько же калорий, сколько и во время быстрой ходьбы. Кроме того, поцелуи ускоряют обмен веществ.
Целуясь, люди обмениваются бактериями: только 5% из них могут представлять опасность, а остальные микроорганизмы повышают сопротивляемость организма и стимулируют иммунную систему.
Длительные поцелуи нормализуют кислотность ротовой полости, страстные - способствуют похудению, регулярные - укрепляют отношения.
Доказано, что пары, которые регулярно целуются, ссорятся гораздо реже, а мужчины, которые утром целуют своих жен, живут на 5 лет дольше.
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