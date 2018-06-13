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13.06.2018, 20:54

Ученые: К ближайшей экзопланете должны лететь не менее 98 человек

Ученые: К ближайшей экзопланете должны лететь не менее 98 человек - Фото
Фото: eso.org

Именно такое количество участников даст возможность рожать здоровых детей на протяжении 6300-летней экспедиции

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Для успешного полета к Проксиме b, ближайшей к Земле экзопланете, понадобится экипаж из не менее чем 98 человек. Об сообщается в статье, принятой к публикации в журнале JBIS, передает N+1.

Именно такое число участников даст возможность рожать здоровых детей на протяжении 6300-летней экспедиции.

В 2016 году астрономы обнаружили Проксиму b, самую близкую к Солнечной системе экзопланету. Она вращается вокруг красного карлика Проксима Центавра и может быть потенциально пригодна для жизни. Она удалена от нас всего на 4,22 световых года, это делает ее потенциально привлекательной целью для будущих межзвездных миссий.

Ученые из Страсбургского университета Фредерик Маран и Камиль Белуффи решили рассчитать минимальный размер экипажа, необходимый для успешного полета к Проксиме b. Длительность миссии исследователи определили, опираясь на возможности современных технологий, которые позволили бы первому экипажу достичь планеты через 6300 лет. В будущем срок полета может сократиться, вплоть до 42 лет.

Выяснилось, что для колонизации Проксимы b необходимо, как минимум, 98 человек - 49 мужчин и 49 женщин. Именно такое число космонавтов позволит экипажу не только выжить, но и производить здоровое потомство и полностью исключить кровосмешение.

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Теги: космос
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