Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAexport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
25.06.2018, 17:25

Ученые назвали причину футбольного насилия

Ученые назвали причину футбольного насилия - Фото
Футбольные болельщики, фаера, дымовые шашки

По данным ученых из Оксфордского университета, радикально настроенные фанаты не проявляют признаков насилия за пределами сферы увлечения

Реклама
Реклама

Ученые из Оксфордского университета провели опрос среди 465 бразильских болельщиков и выяснили, что радикально настроенные фанаты не проявляют признаков насилия за пределами сферы увлечения, передает Naked Science.

Опрос состоял из трех разделов. В первом специалисты определяли психологические черты человека и расспрашивали об отношении к футболу. Во втором просили согласие на публикацию, а в третьем проводили тест социальной адаптации.

"Наше исследование показало, что хулиганство — это не случайное поведение. Участники хулиганских движений не склонны к применению силы за пределами своего сообщества. Насилие почти всегда сосредоточено на тех, кого группа считает угрозой: соперничающих фанатов или полицию. Становясь частью фанатских групп, люди неизбежно поднимают ставки, что и становится причиной стычек. Это возникает не только потому, что поклонники привержены своему сообществу, но и потому, что их окружающая среда становится более опасной для них. Например, они ожидают оскорбления со стороны соперников, поэтому их позиция переключается в режим "готов к бою", - рассказала доктор Марта Ньюсон.

Исследователи считают, что их работа поможет в будущем лучше понять культуру последователей какого-либо движения, включая религиозные и политические течения. По их мнению, острое соперничество фанатов связано с эволюцией человека. Племена всегда боролись за еду, территорию и самок, и, возможно, ортодоксальные приверженцы демонстрируют наследие племенной психологии.

Ранее сообщалось, что болельщики клуба Днепр сорвали матч с Волынью, бросил петарду во вратаря.

Читайте также
Фиолетовый день: что нужно знать об эпилепсии и как с ней живут 26.03.2018"Мы лишь пассажиры Земли": о чем в Киеве рассказал астронавт NASA 16.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: футбол, футбольные болельщики, футбольные фанаты, фанаты, болельщики, ученые, психологи, агрессия
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Кенгуру "заблокировал" ворота на футболе в Австралии - видео
Спорт Кенгуру "заблокировал" ворота на футболе в Австралии - видео
Капитана "Шахтера" Срну продали в Италию
Спорт Капитана "Шахтера" Срну продали в Италию
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 