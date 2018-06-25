Ученые назвали причину футбольного насилия

Футбольные болельщики, фаера, дымовые шашки

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По данным ученых из Оксфордского университета, радикально настроенные фанаты не проявляют признаков насилия за пределами сферы увлечения

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Ученые из Оксфордского университета провели опрос среди 465 бразильских болельщиков и выяснили, что радикально настроенные фанаты не проявляют признаков насилия за пределами сферы увлечения, передает Naked Science.

Опрос состоял из трех разделов. В первом специалисты определяли психологические черты человека и расспрашивали об отношении к футболу. Во втором просили согласие на публикацию, а в третьем проводили тест социальной адаптации.

"Наше исследование показало, что хулиганство — это не случайное поведение. Участники хулиганских движений не склонны к применению силы за пределами своего сообщества. Насилие почти всегда сосредоточено на тех, кого группа считает угрозой: соперничающих фанатов или полицию. Становясь частью фанатских групп, люди неизбежно поднимают ставки, что и становится причиной стычек. Это возникает не только потому, что поклонники привержены своему сообществу, но и потому, что их окружающая среда становится более опасной для них. Например, они ожидают оскорбления со стороны соперников, поэтому их позиция переключается в режим "готов к бою", - рассказала доктор Марта Ньюсон.

Исследователи считают, что их работа поможет в будущем лучше понять культуру последователей какого-либо движения, включая религиозные и политические течения. По их мнению, острое соперничество фанатов связано с эволюцией человека. Племена всегда боролись за еду, территорию и самок, и, возможно, ортодоксальные приверженцы демонстрируют наследие племенной психологии.

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