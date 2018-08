Ученые предвидят необратимое глобальное потепление – исследование

Иллюстративное фото: unsplash.com

Повышение планетарной температуры на четыре градуса создаст серьезные проблемы, считают ученые

Климатологи считают необратимым глобальное потепление на Земле. Ученые опубликовали в американском научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences исследование, согласно которому даже Парижское соглашение может оказаться неэффективным в борьбе за нормализацию температуры на планете.

Климатологи предупредили о возможном возникновении "оранжерейного эффекта", который приведет к росту планетарной температуры на четыре градуса. В таких условиях существование станет проблематичным и изменятся условия на планете. "Оранжерейный эффект" может наступить вследствие повышения температуры, таяния ледников, потепления мирового океана, меняющихся течений и исчезновения лесов.

Авторы исследования предполагают, что "даже достижение поставленной Парижским соглашением цели не превысить глобальное потепление больше чем на 2 градуса по сравнению с доиндустриальным уровнем" может оказаться недостаточным.

"Надеюсь, что мы ошибаемся, но, как ученые, мы обязаны исследовать такую возможность. Мы должны знать правду и как можно скорее. Это один из самых экзистенциальных вопросов современной науки" - заявил директор Стокгольмского климатического института Йохан Роскстрем.

Ученые считают, что от человечества потребуются серьезные усилия для стабилизации температуры. Уже сейчас наблюдаются тревожные явления в климате планеты.

В 2018 году среднепланетарная температура превышает доисторический уровень всего на один градус, однако этот показатель быстро растет.

В июне 2018 года международная группа из 84 ученых выяснила, что скорость таяния пластов льда в Антарктиде ускорилась в три раза за последние пять лет.