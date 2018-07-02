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02.07.2018, 23:59

Ученым впервые удалось сфотографировать новорожденную планету

Ученым впервые удалось сфотографировать новорожденную планету - Фото
Фото: eso.org

Астрономы засняли планету на этапе формирования в протопланетном диске, окружающем молодую звезду

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Астрономы из Института астрономии Общества Макса Планка в Гейдельберге впервые в истории сфотографировали планету на этапе формирования, прокладывающую себе путь через протопланетарный диск. Об этом сообщается на сайте ESO.

Планета PDS 70b движется через диск материи, окружающий молодую звезду PDS 70 в созвездии Кентавра в 370 световых годах от Земли.

Темное пятно в центре снимка - "искусственная Луна", маска, которой астрономы пользуются, чтобы блокировать излучение звезды и увидеть объекты в ее окрестностях. Вокруг темного пятна, за которым скрывается вспыхнувшая всего 10 млн лет назад звезда PDS 70, кружится протопланетный диск - раскаленная материя, из которой формируется планета PDS 70b. На снимке планета видна как яркое пятно справа. Расстояние от звезды до планеты ученые оценили в 3 млрд км - примерно как от Солнца до Урана. Температура на поверхности планеты очень высокая - около 1000°C; это больше, чем на любой из планет Солнечной системы. PDS 70b - газовый гигант с массой в несколько масс Юпитера. 

Подтвердить существование "новорожденной" планеты и сфотографировать ее ученым удалось благодаря инструменту SPHERE - очень большого телескопа Европейской Южной обсерватории в Чили, специально предназначенного для наблюдений за экзопланетами.

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Теги: космос, планета
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