Ученым впервые удалось сфотографировать новорожденную планету

Фото: eso.org

commenthover

Астрономы засняли планету на этапе формирования в протопланетном диске, окружающем молодую звезду

Реклама

Реклама

Астрономы из Института астрономии Общества Макса Планка в Гейдельберге впервые в истории сфотографировали планету на этапе формирования, прокладывающую себе путь через протопланетарный диск. Об этом сообщается на сайте ESO.

Планета PDS 70b движется через диск материи, окружающий молодую звезду PDS 70 в созвездии Кентавра в 370 световых годах от Земли.

Темное пятно в центре снимка - "искусственная Луна", маска, которой астрономы пользуются, чтобы блокировать излучение звезды и увидеть объекты в ее окрестностях. Вокруг темного пятна, за которым скрывается вспыхнувшая всего 10 млн лет назад звезда PDS 70, кружится протопланетный диск - раскаленная материя, из которой формируется планета PDS 70b. На снимке планета видна как яркое пятно справа. Расстояние от звезды до планеты ученые оценили в 3 млрд км - примерно как от Солнца до Урана. Температура на поверхности планеты очень высокая - около 1000°C; это больше, чем на любой из планет Солнечной системы. PDS 70b - газовый гигант с массой в несколько масс Юпитера.

Подтвердить существование "новорожденной" планеты и сфотографировать ее ученым удалось благодаря инструменту SPHERE - очень большого телескопа Европейской Южной обсерватории в Чили, специально предназначенного для наблюдений за экзопланетами.