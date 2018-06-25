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25.06.2018, 12:26

Военнослужащим продлили отпуска

Военнослужащим продлили отпуска - Фото
Фото: открытые источники

Закон касается основных отпусков военных, которые не превышают 10 дней

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Президент Петр Порошенко подписал закон, который продлевает отпуска военнослужащих на время проезда на место отдыха и обратно. Об этом говорится в карточке соответствующего законопроекта 5512, опубликованной на сайте Верховной Рады.

Закон касается основных отпусков военных, которые не превышают 10 дней.

В них не будет учитываться время, затраченное на проезд по Украине к месту проведения отдыха и обратно, но не более двух суток в одну сторону.

22 июля 2014 года президент подписал закон, который регулирует предоставление отпусков военным во время проведения мобилизации или военного положения.

22 мая 2018 года за соответствующие поправки к закону о социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей №5512 проголосовали 226 народных депутатов.

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Теги: петр порошенко., военные, отпуска
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