Военнослужащим продлили отпуска

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Закон касается основных отпусков военных, которые не превышают 10 дней

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Президент Петр Порошенко подписал закон, который продлевает отпуска военнослужащих на время проезда на место отдыха и обратно. Об этом говорится в карточке соответствующего законопроекта №5512, опубликованной на сайте Верховной Рады.

Закон касается основных отпусков военных, которые не превышают 10 дней.

В них не будет учитываться время, затраченное на проезд по Украине к месту проведения отдыха и обратно, но не более двух суток в одну сторону.

22 июля 2014 года президент подписал закон, который регулирует предоставление отпусков военным во время проведения мобилизации или военного положения.

22 мая 2018 года за соответствующие поправки к закону о социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей №5512 проголосовали 226 народных депутатов.