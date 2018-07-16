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16.07.2018, 12:15

Ульяна Супрун развеяла миф о пользе загара: что нужно делать

Ульяна Супрун развеяла миф о пользе загара: что нужно делать - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Солнце сушит и старит кожу, никакие увлажняющие средства это не остановят, отметила и.о. министра здравоохранения

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Чрезмерное пребывание на солнце является одним из факторов риска развития рака кожи. Об этом у себя в Facebook заявила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Загар никоим образом не способствует здоровью. Мы ассоциируем ее со здоровым и красивым видом, на самом деле, загар является признаком того, что кожа пострадала от ультрафиолетового излучения и пытается "защититься", - отметила Супрун.

Она напомнила, что по данным Всемирной организации здравоохранения, около трех миллионов случаев рака кожи диагностируется по всему миру ежегодно.

"И хотя рак кожи распространенный среди людей, имеющих светлый цвет кожи, однако это не означает, что более смуглые люди в безопасности. Поэтому если вы хорошо загораете, и быстро темнеете - не расслабляйтесь. Вам так же вредно ультрафиолетовое излучение", - уточнила Супрун.

По ее словам, образование витамина D в коже ограничено. "После того, как его образовалась определенное количество, этот процесс останавливается, и благодаря длительному лежанию на пляже мы больше не умножаем запасы витамина D", - объяснила чиновник.

Супрун считает, что солнце действительно сушит и старит кожу, и никакие увлажняющие средства это не остановят. Потому вещества, влагу могут удержать, разрушены.

Она рекомендует наносить солнцезащитный крем каждый раз, как выходить  на пляж, не находиться на солнце с 11:00 до 16:00, носить кепки и панамки, а также одежду с длинными рукавами и брюки для защиты от солнечных лучей.

Супрун заявляла, что при солнечном ожоге сметана, олия, зубная паста или даже мази и пенки на жирной основе - очень плохая первая помощь.

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Теги: рак кожи, ульяна супрун, кожа, загар, вред
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